Au Musée Aga Khan, la lumière est à l’honneur

Agissant comme un kaléidoscope, ce film décompose le spectre de la lumière qui change en fonction du temps et de l’heure du jour. Il fait apparaître les couleurs de l’arc-en-ciel qui symbolisent la diversité faisant partie d’un tout.

La Lune comme inspiration

Thirty-Six Views of the Moon / Les trente-six vues de la Lune, d’Ala Ebtekar, nous rappellent que la Lune est non seulement un des astres le plus visibles et lumineux, mais aussi une importante source d’inspiration à travers les âges, tant pour les artistes et les philosophes que pour les scientifiques.

De plus, le musée a décidé de réinstaller l’oeuvre Lune / Moon, de Luke Jerram, qui était la pièce centrale de l’exposition intitulée La Lune: un voyage à travers le temps / The Moon: A Voyage Through Time. L’exposition présentée en 2019 a été la plus populaire à date avec tout près de 95 000 visiteurs.

Autres coups de coeur

Les trois autres oeuvres sont tout aussi originales.

Ainsi, l’oeuvre qui ouvre l’exposition est de Jamelie Hassan, de London, Ontario. Elle consiste en une représentation de la lettre de l’alphabet arabe prononcée «noon» très proche du mot noor qui veut dire lumière. La lettre en néon, encastrée dans un plexiglas, se détache sur un mur noir.