Aristote Kavungu, fin psychologue et sociologue

Un père humilié

Le jeune congolais grandit «humilié par le souvenir d’un père humilié». Assez tôt, il devient urgent pour lui de savoir pourquoi et comment on devient un criminel contre l’humanité. Il est hanté par l’image de son père pris dans un camp où la mort devient «simplement une péripétie, un détail».

L’auteur imagine un brillant scénario qui permet à son protagoniste d’affronter sa hantise. Emmanuel, qui poursuit ses études universitaires à Paris, fait un appel dans une cabine téléphonique où il trouve un portefeuille par terre. C’est celui du présumé tortionnaire Georges Boudarel qu’il va pouvoir affronter, interroger et pousser au pied du mur.

Lavé de crimes de guerre

L’interrogation est de courte durée. Boudarel est professeur d’université et fort habile quand vient le moment d’esquiver une question ou de donner une réponse évasive. Présumé criminel contre l’humanité, il est lavé de tout soupçon par un décret d’amnistie sur les crimes de guerre.

Emmanuel a néanmoins l’occasion, si minime soit-elle, de confronter un bourreau et d’aller au bout de l’horreur au nom du triomphe de la justice et de la dignité.

Les questions et réponses couvrent à peine deux ou trois pages (environ). Ce sont les réflexions d’Emmanuel qui occupent la part du lion. Cela permet à Aristote Kavungu de faire preuve d’une grande maîtrise dans l’analyse psychologique et sociologique de ses personnages, fictifs ou non.