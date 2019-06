Apprendre le français avec «Le Mauril»

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles du gouvernement fédéral.

Identité canadienne

«Le français et l’anglais sont au cœur de l’identité canadienne. Ce sont les langues de notre dialogue national», a déclaré la ministre Joly en marge du symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles qui se tient à Ottawa.

«Le Mauril deviendra un programme en ligne indispensable pour tous les Canadiens qui ont à cœur d’apprendre et de maitriser leur seconde langue officielle. Je me réjouis que le nom de cet outil rende hommage à Mauril Bélanger, ancien député fédéral et ministre qui s’est porté à la défense de notre dualité linguistique durant toute sa vie.»

Le programme sera accessible en ligne dès 2020 et prévoit du contenu devant aider les utilisateurs à développer leurs compétences en expression et en compréhension écrites et orales.