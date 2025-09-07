Anxiété: la méditation pleine conscience est-elle efficace?

La méditation pleine conscience est censée nous guérir de notre anxiété et de notre dépression. Mais est-ce que ça fonctionne? Examinons ce que l’on en sait.

La méditation pleine conscience a ses racines dans le bouddhisme. On attribue son arrivée en Occident à l’Américain Jon Kabat-Zinn, qui en aurait pris connaissance par un conférencier au Massachusetts Institute of Technology, alors qu’il y faisait son doctorat.

En 1979, Kabat-Zinn crée un Centre de réduction du stress à l’École de médecine de l’Université du Massachusetts, où il développe son désormais célèbre cours de huit semaines sur la réduction du stress par la pleine conscience.

Prêter attention au moment présent

Le but de la méditation pleine conscience n’est pas de se vider l’esprit. Il s’agit plutôt de s’exercer à prêter attention au moment présent, sans se juger.

La respiration est souvent utilisée pour se concentrer. On intime à choisir un endroit du corps où on perçoit sa respiration, comme le nez ou la poitrine. Des idées, inquiétudes et regrets vont inévitablement se manifester: il faut reconnaître ces distractions et ramener son attention à la respiration.