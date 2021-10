Anne Sophie Roy propulsée à l’international avec sa chanson pour les vaccins

Au moment de regarder en arrière le chemin parcouru depuis 1989, l’année où elle a commencé à composer, un souvenir reste profondément gravé dans son esprit: la 25e édition du festival international de la chanson de Granby, en 1993, au Québec.

«J’étais en première page du journal La Voix de l’Est ! Je me suis rendu assez loin dans la compétition. C’était une expérience extraordinaire», se rappelle-t-elle.

Et si la chanson propulsait la native de Montréal sous les feux des projecteurs? Pourquoi pas à l’international?

«Si ça se dessine comme cela, alors c’est un beau message de valeurs canadiennes et universelles qui sera diffusé. Si on fredonne tous la même mélodie, qu’elle soit écrite par moi ou par qui que ce soit, si c’est quelque chose qui nous unit et qui a un effet, nous aurons accompli quelque chose de grand», songe-t-elle.

Pour plus d’informations sur la collecte de fonds: [email protected]