Alliance avec l’UE: voici comment mieux s’organiser pour réussir en Europe

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souhaité que le Canada devienne le premier «membre associé» de l’Union européenne. Le premier ministre Mark Carney, de façon plus réaliste, a appelé de ses vœux une Alliance unique et forte.

Quelles que formes que prennent ces relations renforcées, il est clair que l’Union européenne (UE) et le Canada ont de grandes ambitions l’un envers l’autre. Cependant, l’Europe est sollicitée de tous côtés. La compétition pour y prendre des parts de marché et attirer ses investisseurs est féroce.

Nous devons mieux travailler avec les Européens, mais aussi mieux travailler entre nous, entre Canadiens, pour réussir en Europe. Ce sera mon sujet ici: développer des habitudes de travail efficaces, mieux nous organiser, de façon méthodique et planifiée, afin de nous donner les moyens de nos ambitions en Europe.

Aujourd’hui diplomate en résidence de la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de Montréal, j’ai été ambassadeur du Canada en Allemagne de 2017 à 2022, puis en France jusqu’à décembre 2025, en plus d’avoir été pendant ces huit années l’Envoyé spécial du premier ministre du Canada auprès de l’Union européenne et de l’Europe.

Fort de cette expérience, voici quatre suggestions pour mieux réussir en Europe qui touchent l’organisation interne du gouvernement du Canada.