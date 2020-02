Aider les jeunes LGBTQ à cesser de fumer 

Les jeunes adultes LGBTQ (lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuelles, queers) sont plus susceptibles de fumer que les personnes hétérosexuelles du même âge.

Selon le ministère fédéral de la Santé, le taux de tabagisme se situe à 35% chez les 18-24 ans LGBTQ, comparativement à 23% chez les personnes hétérosexuelles du même groupe d’âge au Canada.

Le ministère a récemment annoncé un investissement pouvant atteindre 2 840 767 $ dans le projet bilingue Tous ensemble maintenant de l’Université de Toronto, qui a pour but d’aider environ 114 000 personnes LGBTQ à Toronto, Thunder Bay et Montréal à cesser de fumer et à mener une vie plus saine.

Les trois S

Selon le professeur Robert Schwartz, de l’École de santé publique Dalla Lana, à U of T, cela s’explique par la relation entre les trois S: Stigma, Stress, Smoking.

«Les jeunes LGBTQ font face à une stigmatisation, incluant la discrimination, et à des taux élevés de violence liée à leur orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre. Ils souffrent de stress et se tournent en plus grand nombre vers le tabagisme.»