Aide fédérale aux médias : les grandes entreprises seraient favorisées

Une règlementation adoptée avant les élections

Le comité a le mandat d’établir les critères d’admissibilité et les types d’employés bénéficiaires. Il recommandera aussi la composition de l’organisme chargé de gérer les demandes d’aide.

La question des délais ne dérange pas Pierre-Paul Noreau. «Les fonds ne sont pas disponibles cette année. Il faut d’abord dépenser l’argent pour récupérer le crédit imputable. Depuis janvier, on sait que les dépenses admissibles que nous faisons seront remboursées l’an prochain.»

«C’est toute la différence de savoir que les choses sont enclenchées et qu’une règlementation sera adoptée avant les élections. C’est un peu juste, on aurait aimé que ce soit fait plus rapidement.»

Le ministre Rodriguez a également nommé les organisations responsables d’administrer un autre fonds fédéral de 50 millions $ sur cinq ans pour soutenir le journalisme local.

«Tout le monde est sur la corde raide»

Dans ce cadre, La Presse canadienne et Médias d’Info Canada seront responsable du journalisme imprimé et en ligne, tandis que d’autres groupes, dont l’APF, seront chargés de l’appui aux radios et télé communautaires, ainsi qu’aux médias de langue officielle en situation minoritaire.