Les sociétés d’aide à l’enfance prennent moins d’enfants en charge, mais le taux de signalements d’incidents graves et les déficits montent tout de même en flèche, selon un rapport commandé par la province.

Le gouvernement de Doug Ford a révélé un rapport attendu depuis longtemps, ce 16 novembre, qui peint un tableau inquiétant du système de la protection de l’enfance en Ontario.

L’état des lieux

Des signes de tensions financières pèsent sur le système, selon la firme KPMG, chargée en 2024 par la province de mener un audit sur le système.

Parmi les organismes examinés par la firme, deux tiers connaissent un déficit financier actuellement.

Le rapport souligne que ce ne sont pas les frais administratifs et de main-d’œuvre qui causent ces déficits, mais bien les besoins des enfants qui se complexifient et le coût de leur prise en charge, notamment en matière de logement.