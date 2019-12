Ah! La Belle Époque!

On passe ensuite aux divertissements, à commencer par le fameux cabaret du Chat noir, créé en 1881 par Rodolphe Salis, le premier cabaret littéraire, artistique et musical d’avant-garde à Paris. On peut ainsi admirer la «frise de chats et de lunes» de Steinlen, qui décore les murs du cabaret.

Suivent des pages qui présentent des figures de Montmartre et des nombreux établissements de la Butte, qui en a compté jusqu’à 350, en donnant libre cours à la fantaisie des artistes, dont les reproductions ornent les pages de leur éclat.

Suzanne Valadon



Suzanne Valadon est l’une de grandes figures artistiques de l’époque. Le livre lui consacre près de 30 pages avec la présentation des nombreuses représentations féminines que l’on découvre sur place si l’on s’y trouve.

L’Acrobate (ou La Roue), qui illustre l’affiche de l’exposition, est visible sur la première page du livre d’art. Il faut dire aussi que le couple Weisman et Michel avait une très grande prédilection pour Suzanne Valadon, «représentant pour eux la figure féminine avant-gardiste par excellence».

Pas moins de quatorze œuvres de cette artiste sont représentées, donnant une vue générale de sa carrière.

Collection exceptionnelle

«La collection Weisman et Michel est exceptionnelle à bien des égards, car non seulement elle constitue un témoignage extraordinaire sur l’histoire de notre quartier, mais en plus elle est vivante puisque c’est une collection qui voyage (de nombreuses œuvres sont régulièrement prêtées aux musées du monde entier), et qui continue de s’agrandir, une nouvelle toile ayant encore été acquise il y a peu.»