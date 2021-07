Agrotourisme hors du commun dans des yourtes: de plus en plus populaire

Pour améliorer leur visibilité et créer des liens avec les touristes, des agriculteurs accueillent des visiteurs et leur permettent de passer la nuit sur leurs terres. Certains, comme Eleanor McGrath et Matthew Larivée, offrent à leurs convives de dormir dans des yourtes.

La yourte est une tente traditionnelle utilisée par les peuples nomades qui vivent dans les steppes de l’Asie centrale, notamment en Mongolie. Elles sont de plus en plus populaires au Canada.

Il y en a dans différents parcs nationaux un peu partout au pays: Mont-Riding au Manitoba, la Péninsule-Bruce en Ontario, Fundy au Nouveau-Brunswick, au parc national et lieu historique national Kejimkujik en Nouvelle-Écosse ou encore dans certains parcs de la Sépaq au Québec.

Dans l’Est ontarien

Dans le coin d’Apple Hill, près d’Alexandria, dans l’Est ontarien, Eleanor McGrath et Finbarr McCarthy sont propriétaires de la Springfield Farm. Chez eux, on croit beaucoup aux impacts positifs de l’agrotourisme.

Eleanor McGrath et sa famille ont eu une idée il y a quelques années. «En 2017, ma fille et son copain — qui est maintenant son fiancé — ont voyagé en Hollande et ont dormi sur une ferme dans une tente militaire. Je me souviens m’être dit: Wow! Comme c’est cool! Nous pourrions faire ça!»