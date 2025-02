Le milieu de l’agrotourisme à l’abri des poursuites frivoles

«Oui, on sent que les gens prennent de moins en moins leurs responsabilités. Ils se disent que quelqu’un, quelque part, devrait faire quelque chose, que rien n’est leur faute.»

«Ça vient peut-être du changement de l’environnement social. Il y a 50 ans, tout le monde avait un proche qui vivait sur une ferme.»

«Aujourd’hui, on a des citadins qui n’ont jamais mis le pied en dehors de la ville, ils ne réalisent pas qu’en campagne, c’est plus frais, plus humide et qu’il y a de la boue.»

Pas une carte blanche

Cependant, il ne voit pas dans la nouvelle loi, une carte blanche pour l’industrie agrotouristique. «Le changement n’enlève pas une certaine part de responsabilité de notre part, mais il nous protège contre les poursuites frivoles, et ça nous permet de créer des événements où les gens peuvent voir d’où provient leur nourriture», dit-il.

Sans compter qu’une telle mesure pourrait, dans un monde idéal, réduire le coût des assurances… ce qui reste à voir.