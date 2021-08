Ado défigurée par un ours: le regard qui compte est transcendant

Abby doit se rappeler constamment ce leitmotiv: «Je suis forte. Je suis courageuse. J’ai confiance en moi.» Mais souvent, cela devient: «Je suis forte. Je suis courageuse. Je suis… sérieusement angoissée.»

Publié aux Éditions Hurtubise, L’histoire sur mon visage est un roman qui ne se nourrit pas d’une vaine pitié, mais plutôt d’une sublime piété du regard intérieur. Celui qui compte, qui soutient, qui transcende.

Leanne Baugh est née à Calgary (Alberta) et vit présentement à Victoria (C.-B.) lorsqu’elle ne se plaît pas à parcourir le vaste monde. The Story of My Face, son premier roman, a paru en 2018 et est traduit par Michel Rudel-Tessier.