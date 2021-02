4 techniques de relaxation pour les adolescents

Méditer n’a rien de compliqué, même pour les débutants. Pour cela, il suffit de s’asseoir dans une position confortable, dans un endroit calme, de se concentrer sur sa respiration et d’observer ses pensées défilées. La méditation se pratique au quotidien et les séances peuvent être adaptées selon les effets recherchés.

Allier bien-être physique et mental grâce au sport

La pratique d’une activité sportive participe au bien-être physique et mental des adolescents. Elle permet de rester en bonne santé, en luttant contre l’obésité, les maladies cardio-vasculaires et en réduisant le stress. De plus, le sport peut être pratiqué à la maison.

Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de vidéos et de programmes sportifs à réaliser chez soi a explosé. Attention cependant à bien effectuer les mouvements.

Pour les plus motivés, les cours collectifs en extérieur sont aussi un excellent moyen de se dépenser et de se libérer du stress.

Se connecter à la nature pour réduire le stress

Entre le confinement, le couvre-feu et les cours à distance, les occasions de sortir de chez soi se font rares. Pourtant, les bienfaits de la nature sur la santé mentale et physique ne sont plus à prouver.