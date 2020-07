Adieu Jean Vanier, bonjour Saint Jean de Brébeuf

André Blais, directeur de l’Éducation, voit dans le choix de ce nom «un renforcement dans la mission francophone et catholique du Conseil». Il a notamment remercié Jérôme Veillette, le directeur de l’école, et tous ceux qui ont participé à ce choix du nouveau nom.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 500 élèves, au sein de 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires.