Action de grâce: célébrez au sein de votre ménage, demande Doug Ford

Cela amène le gouvernement à évoquer une «deuxième vague» comparable à celle du printemps – avec cependant moins d’hospitalisations et de décès jusqu’à maintenant.

Inquiétude des enseignants

Par ailleurs, les quatre syndicats d’enseignants continuent de dénoncer les «lacunes» de la rentrée scolaire, malgré le rejet de leur plainte par la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO).

Les syndicats, dont l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), se disent encore «pleinement convaincus» que la CRTO aurait dû leur permettre de faire témoigner leurs experts sur la taille des classes et l’éloignement physique, les cohortes pour les élèves et le personnel enseignant, le port du masque, la ventilation et le transport des élèves.

«Comme résultat du relâchement des restrictions sur les rassemblements au cours des mois de l’été, la rentrée scolaire en Ontario a coïncidé avec une augmentation de la propagation de la CoViD-19 dans les communautés», croient-ils.

(Avec des informations d’Émilie Pelletier, de l’Initiative de journalisme local.)