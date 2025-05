«Absence quasi totale» de considération francophone en diffusion de contenu

Pour protéger le contenu francophone, l’APFC demande au contraire plus de règlementation.

«Vouée à disparaître»

«Les entreprises étrangères tournent leur contenu au Canada parce qu’elles y tirent des avantages financiers: crédits d’impôt, valeur du dollar canadien, expertise des équipes entre autres», énumère Carol Ann Pilon devant le CRTC. Selon elle, pas besoin de réglementer dans ce secteur, «les forces du marché» sont activées.

«Par contre, poursuit-elle, la programmation canadienne originale de langue française produite par les producteurs des CLOSM a besoin d’une intervention réglementaire, sans quoi elle sera certainement vouée à disparaître.»

Exigences de programmation originale

Lors de son intervention, la directrice générale a beaucoup insisté sur la production indépendante de contenu francophone en milieu minoritaire, dont la protection passe par des outils comme des obligations de dépenses en émissions canadiennes. Ce n’est pas la première fois que l’APFC le demande.

Plus précisément, l’organisme implore au CRTC d’imposer à toutes les entreprises de télédiffusion des exigences minimales et contraignantes en matière de dépense de programmation originale de première diffusion, en langue française, produite par et pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire.