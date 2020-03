Abner Septembre nommé ministre de l’Environnement d’Haïti

Il écrivait récemment qu’«un autre milieu rural est possible» en Haïti, brossant une situation actuelle peu reluisante: «Ses montagnes sont dénudées à plus de 85%. Sa population vit dans les plus grandes privations (insécurité alimentaire, inexistence quasi totale de services publics, manque d’accès aux services sociaux essentiels et aux infrastructures) et la plus grande dépendance vis-à-vis des villes voisines et de la capitale Port-au-Prince.»

«Marginalisé, le milieu rural est en gros décapitalisé, déconstruit et peine à rester en équilibre.»

Développement durable

Abner Septembre blâme la mauvaise gouvernance de l’environnement et des milieux ruraux, prônant une «gouvernance participative basée sur un partenariat public privé communautaire (PPPC)».

Il envisage «un modèle de développement humain durable, axé sur le collectivisme dans un ancrage entrepreneurial et individualiste»… Une telle vision, réalisable selon lui en une décennie, aurait besoin d’investissements d’environ 1,5 milliard $.