A-t-on démontré l’efficacité de la réflexologie? Toujours pas…

La réflexologie est une approche qui, prétend-on, soulagerait toutes sortes de symptômes par la stimulation des pieds et des mains. Bien que la théorie ait maintenant plus d’un siècle, on constate qu’elle n’a toujours pas de données scientifiques à sa disposition.

Pour les défenseurs de la réflexologie, chaque région des pieds et des mains représente une partie du corps — le cœur, le foie, les poumons, etc. Lorsque les mains et les pieds sont massés, cela stimulerait la circulation du sang, des nutriments et des influx nerveux.

La réflexologie serait apparue, prétend-on, en Chine et en Égypte il y a près de 5000 ans, écrivaient en 2015 des scientifiques de la Malaisie dans un article résumant les concepts.

Cependant, la réflexologie moderne est plutôt basée sur une théorie développée en 1917 par les Américains William Fitzgerald et Edwin Bowers dans leur livre Zone Therapy or Relieving Pain at Home.

Des bénéfices non démontrés

Depuis cette date, les anecdotes n’ont pas manqué, mais les études ont abouti à de maigres résultats, concluait une première revue systématique parue en 2008.