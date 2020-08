Sentier de réflexologie et maison de Hobbit

Cafés

On complète cette balade avec des baklavas d’Arabesque Café au 1068 College Street. Je n’arrive pas à avoir une confirmation de ses heures d’ouverture en ce moment, mais j’ai bien vu des pâtisseries dans ses comptoirs. Il n’était pas ouvert quand j’y suis passée.

Je me suis rabattue sur The Common Espresso Bar, de l’autre côté de la rue, servant de l’excellent café et des viennoiseries pur beurre (1071 College Street, ouvert de 7h à 14h sur semaine et de 7h à 17h le weekend).

Notez qu’on trouve facilement du stationnement dans la petite rue Gladstone, qui relie le Sud du parc à la rue College.

Si vous cherchez un café avec terrasse, Field Trip Café en offre une belle grande et set de l’excellent café ainsi que quelques plats pour un repas léger.

