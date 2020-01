À surveiller pendant les années 20

Prédire les événements de l’année à venir – a fortiori se projeter 10 ans dans le futur – est toujours un jeu difficile… mais irrésistible.

Environnement et climat

C’est peut-être dès 2020 qu’on sentira si la récente mobilisation internationale pour la protection de l’environnement et la mitigation des changements climatiques se poursuivra pendant toute la décennie.

Ces mouvements sont souvent imbriqués dans des actions plus vastes contre les inégalités sociales ou la corruption politique, comme on en a vu en 2019 de la France jusqu’au Chili en passant par le Liban et l’Iran.

La suite dépendra de la réponse des gouvernements, mais aussi de la diffusion de l’information la plus complète et la plus véridique possible.

Cellules souches

Des cellules souches seront vraisemblablement utilisées en 2020 pour traiter à plus grande échelle des maladies de l’oeil, du diabète et du Parkinson, si les expériences actuellement en cours continuent de s’avérer prometteuses.