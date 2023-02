À quand la récession?

Mais déjà, ceux qui remboursent des hypothèques à taux variables le savent, les hausses de taux d’intérêt font mal au portefeuille.

Pour une hypothèque de 300 000 $ sur 25 ans, une hausse de 4,25% du taux d’intérêt se traduit par un paiement mensuel supplémentaire de près de 700 $. C’est autant d’argent qui n’est plus disponible pour les dépenses courantes, surtout pour les ménages qui souhaitent maintenir leur niveau d’épargne.

Plus le temps passera, plus de contrats fixes d’hypothèques arriveront à échéance et devront être renégociés à la hausse. Déjà, le marché de l’immobilier subit une correction après deux ans d’une bulle effrénée, et les prix n’ont pas fini de baisser.

À terme, la Banque du Canada espère que cela limitera suffisamment la capacité de dépenser des ménages pour rééquilibrer la demande au niveau de l’offre. Et c’est sans compter l’effet des hausses de taux sur les emprunts des entreprises, qui seront plus prudentes avant d’investir.

Ralentissement économique inévitable en 2023

Même si les symptômes d’une récession ne se font pas encore sentir, le Canada n’échappera probablement pas à une contraction de son économie en 2023. La question est plutôt d’en connaître l’ampleur.