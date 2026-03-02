À Ottawa, plus d’un nouvel arrivant sur deux est francophone

Les francophones ont représenté l’essentiel des immigrants ayant choisi de s’établir à Ottawa en 2025, d’après les données relevées par Le Droit.

Selon la méthode de calcul d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), la capitale a accueilli l’an passé 12 115 «résidents permanents d’expression française» sur 23 845 nouveaux résidents permanents au total, soit 50,81%.

En 2024, cette proportion s’établissait à 46,83%, contre 31,91% en 2023.

Gros changement

La semaine dernière, IRCC a mis à jour l’ensemble de ses statistiques sur l’immigration au Canada pour l’année 2025. Les nouvelles données ont permis de confirmer l’augmentation nette de l’immigration francophone en Ontario, dépassant désormais la barre des 10%.

«Il y a un changement énorme. C’est du jamais vu», souligne Luisa Veronis, professeure à l’Université d’Ottawa et chercheuse en immigration.