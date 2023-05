À cause de la covid: une révolution pour la qualité de l’air intérieur?

La covid: une crise de la ventilation

Plusieurs experts ont évidemment dit la même chose pendant la pandémie.

«La crise de la covid est presque certainement une crise d’air intérieur. Elle est très probablement une crise de la ventilation», écrivaient par exemple en octobre 2021 le professeur de génie mécanique Yuguo Li et ses collègues de l’Université de Hong Kong, dans la revue Indoor Air.

Et ce n’est évidemment pas juste le coronavirus qui est en cause. La grippe et le virus respiratoire syncytial, entre autres, profitent aussi d’airs intérieurs mal ventilés.

En plus de ce qu’on appelle le syndrome des édifices hermétiques (sick building syndrome), qui inclut des maux de tête, des difficultés à se concentrer, de l’absentéisme au travail, etc.

Allen se veut optimiste. «Le plancher pour des normes minimales d’air intérieur a été levé, et on commence à corriger une erreur d’il y a plusieurs décennies qui a eu des conséquences désastreuses.»