Le prêt-à-porter pour enfants a son défilé torontois

Chaque année, on rajoute des défilés au programme du TKFW pour inclure davantage de créateurs, de mannequins et d’autres professionnels du milieu de la mode pour enfant.

«À un moment donné, la salle ne pouvait plus contenir tous les spectateurs», indique Blur Wu, un des producteurs. «Elle devenait bien trop petite. C’est comme ça que nous savons que nous gagnons en notoriété. Maintenant notre réseau intéresse de plus en plus de villes du Canada.»

Selon lui, l’objectif de la TKFW est de réunir un réseau de professionnels de talents et experts de renommées nationales et internationales.

«La TKFW a pour ambition de faire la promotion des productions et professionnels de l’industrie de la mode pour enfant, tout en mettant l’emphase sur les productions locales et leurs spécificités.»

La TKFW à l’assaut des États-Unis

La TKFW se déroule également dans d’autres grandes villes du Canada, comme Calgary où des défilés ont été tenus l’automne dernier. Des auditions débuteront le 30 août prochain pour Montréal.

À long terme, les organisateurs prévoient de se lancer à l’assaut des grandes villes des États-Unis.