6 questions sur le barbecue et le cancer

La saison du barbecue est finalement lancée. Mais peut-être craignez-vous les risques de cancer associés à ce mode de cuisson? Faisons le tour du sujet en répondant à six questions courantes.

1) Cuire de la viande au barbecue augmente-t-il le risque de cancer?

En fait, c’est la cuisson des viandes en général (de 100 à 300 degrés Celsius) et sur une longue période qui est associée à l’augmentation de certains types de cancers (de la prostate, du côlon, du sein et du pancréas).

Cette association est présente autant pour les aliments qui sont grillés que pour ceux qui sont frits (dans l’huile ou dans une friteuse à air chaud) ou cuits sur le barbecue.

Les viandes bouillies ou cuites sous vide seraient moins problématiques, expliquaient en 2025 des chercheurs du Pakistan dans un article portant sur la consommation de viande et le cancer.

En clair, pour être associée à un risque accru de cancer, il faut que la viande soit carbonisée. C’est pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada recommandait dès 2017 de limiter l’exposition aux viandes carbonisées pour réduire les risques.