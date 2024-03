5000 $ pour 50 jeunes entrepreneurs formés par l’Auberge francophone de Toronto

«Ce que l’Auberge francophone vous a offert est un pas vers le succès. Mettez du sérieux dans la réalisation de vos projets et vous allez réussir dans ce pays où il est permis à tout le monde de rêver.»

Jeunes entrepreneurs outillés par l’Auberge

Ces jeunes, dont l’âge varie entre 15 à 30 ans, vont directement se lancer dans le monde des affaires avec leurs projets.

La directrice générale de l’Auberge francophone, Julie Lutete, croit en la réussite de ces jeunes. «Nous les avons outillés sur la gestion des projets, la communication, le marketing, la planification financière et les droits de citoyens. Cette formation est un package qui emmène vers la réussite dans le monde des affaires.»

«Un conseil», ajoute-t-elle: «être optimiste, ajouter de la détermination et suivre la clé de réussite qu’ils ont apprise pendant la formation. Et enfin tenir contre vents et marées qui caractérise le début d’un projet.»

Parmi près de 100 projets soumis, les 50 meilleurs étaient retenus, comme celui que sa conceptrice Debora Panda a baptisé OCHACHA. «Mon projet consiste à faire un accompagnement de mes clients qui veulent offrir des cadeaux. Mon entreprise crée et trouve des cadeaux correspondant aux profils et goûts de la personne à l’honneur, avec un emballage spécial et professionnel.»