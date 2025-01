50 ans d’initiatives par et pour les jeunes

«C’est un gros choc de voir autant de francophones», racontait au Droit Stéphanie Delisle, une participante néo-écossaise aux Jeux de 2014. «Ça me fait prendre conscience que je ne suis pas la seule au Canada.»

Les résultats le confirment. Un sondage réalisé à la sortie des Jeux de 2017 révélait que 62 % des participants et participantes se disaient motivés par l’évènement à s’engager davantage dans la promotion du français au sein de leurs communautés.

Par ailleurs, 93% affirmaient que les JeuxFC leur avaient permis de développer une fierté et un sentiment d’appartenance à la francophonie canadienne. Un effet qui a duré, d’après les réponses aux questions posées aux mêmes jeunes six mois plus tard.

Le défi du financement

La FJCF, qui se définit comme groupe de pression, rencontre un problème semblable à celui des autres organismes de la francophonie canadienne.

«Lorsqu’on est financé à 85 à 90% par un seul bailleur de fonds qui est aussi la cible politique, […] on est plutôt dans un rôle de groupe de conseil du gouvernement et de liaison avec la population et c’est plutôt ce statut-là qui s’est installé dans les années 90 et 2000», explique Serge Dupuis en entrevue.