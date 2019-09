5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du lundi 9 au dimanche 15 septembre

Rendez-vous au Bentway, 250 boulevard Fort York, du 10 au 15 septembre, tous les soirs en plein air de 18h à 23h.

Vendredi 13 septembre: commencez le week-end en réalité virtuelle

Basculez dans un monde parallèle mêlant imaginaire et réel, à travers le temps présent, passé et futur. Le FIVARS, Festival de Toronto des histoires en réalités virtuelle et augmentée, présente des animations en réalité augmentée, des projections démesurées et des dispositifs somatosensoriels uniques qui vous plongeront dans un monde d’illusions.

Une véritable aventure sensorielle à retrouver du vendredi 13 au dimanche 15 septembre de midi à 21h au Centre des arts médiatiques de Toronto.

Samedi 14 septembre: le Cirque du Soleil est en ville

Plongez dans le fantastique univers des gymnastes du Cirque du Soleil. Alegria, c’est l’histoire nostalgique d’une monarchie qui vient tout juste de perdre son roi. C’est une histoire poétique emportée par des personnages hauts en couleur, Fleur et les Old Birds qui essaient de maintenir du pouvoir dans un monde déstabilisé.

Le Cirque du Soleil se produira du 12 septembre au 1er décembre, de 20h à 22h, à la Place Ontario.