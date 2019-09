Le 5e FIVARS de Toronto propose 30 expériences sensorielles

Oscillantes entre passé et futur, réel et virtuel, passif ou interactif, les différentes expériences, «soigneusement choisies», devraient satisfaire un public large.

En témoignent d’ailleurs les nombreux thèmes ainsi balayés par les différentes œuvres, comme l’amour, la politique, la magie, la science, la guerre ou encore les voyages.

Entre innovation et qualité visuelle inédite

Au départ petit festival artisanal, le FIVARS a bien grandi depuis et s’est professionnalisé. Cette année, la qualité visuelle des œuvres présentées devrait dépasser de loin celle des années passées (des expériences avec des résolutions à 4, 8 et même 10k).

Grâce à un partenariat avec le géant sud-coréen Samsung et «une utilisation meilleure, plus agréable et plus cohérente» des outils toujours plus sophistiqués, le FIVARS version 2019 s’annonce sans précédent.

«Les pièces que nous sélectionnons – des expériences plutôt que des films – repoussent d’une certaine manière les limites du médium. Ils font la démonstration d’une nouvelle mécanique ou d’une nouvelle approche en termes de locomotion, de cadrage, de sujet…» – Keram Malicky-Sánches

Vous l’aurez compris, les expériences proposées par le FIVARS ne sont à rater sous aucun prétexte et proposeront à un public large «une nouvelle façon de partager, de témoigner et de participer».