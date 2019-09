5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 2 au 8 septembre

La 14e édition du Caribbean Tales International Film Festival est lancée ce mercredi 5 septembre. Au programme, divers films venus de la région des Caraïbes sont a l’honneur.

Cérémonie d’ouverture dès 17h30. Ça dure jusqu’au 20 septembre aux cinémas Royal et Carlton. 85$ le laissez-passer pour l’ensemble du festival.

Jeudi 5 septembre : Ouverture du TIFF

Si vous voulez croiser des acteurs, réalisateurs et autres personnalités telles que Bruce Springsteen, Kristen Stewart ou Tom Hanks, Toronto est la ville où il faut être les 10 prochains jours à compter du 5 septembre.

Le TIFF, considéré comme l’un des plus grand festival de cinéma au monde, s’ouvre avec la diffusion du documentaire Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band de Daniel Roher, sur la légende canadienne et la création du célèbre groupe rock.

Plusieurs films incontournables sont à l’affiche de cette édition 2019, dont quelques productions francophones. Vous pourrez également vous frayer un chemin à travers les rues animées à l’occasion, jusqu’au 15 septembre.