5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 2 au 8 décembre

Mirvish présente la célèbre comédie musicale Anastasia pour le temps des Fêtes, du 3 décembre au 12 janvier.

Festival de films sur les droits humains

Le 8e Human Rights Film Festival nous fait découvrir des problématiques de 13 pays du monde. Du 6 au 10 décembre au cinéma Hot Docs Ted Rogers à Toronto.

Le laissez-passer pour les 5 jours du festival coûte 35$ sur le site du festival.

Marché de Noël dans l’Annex

C’est dans le quartier animé de l’Annex que vous pourrez retrouver un marché de Noël, organisé par The Citizens Collective, le dimanche 8 décembre, entre 11 et 17h à l’hôtel The Annex.

Ce marché est l’occasion de faire le plein de cadeaux auprès des marques et artisans locaux.