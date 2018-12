45 ans d’Air Farce à CBC

François Bergeron

Dans la tradition du Bye Bye de Radio-Canada, qui célèbre son 50e anniversaire ce 31 décembre, le réseau anglais CBC terminera lui-aussi l’année par une revue humoristique des événements marquants de 2018, confiée pour la 26e année à Air Farce, qui a débuté à la radio sous le nom de Royal Canadian Air Farce il y a 45 ans.

L’émission spéciale Air Farce New Year’s Eve 2018 , qui est la seule activité de la troupe depuis que CBC a mis fin à la série Air Farce Live il y a quelques années, sera diffusé le 31 décembre à 20h et à minuit dix.

Selon nos sources, Justin Trudeau, Donald Trump, Chrystia Freeland, Mark Zuckerberg, Theresa May et la famille royale britannique seront ciblés. On mentionnera Doug Ford au passage. Les Franco-Ontariens? Bien sûr que non…

On se moquera de la légalisation du cannabis et de nos pipelines, des retombées des mouvements #MeToo et Black Lives Matter, du Brexit et de Facebook…

Ce qui a commencé par une troupe de cinq comédiens en 1973 est aujourd’hui une équipe renouvelée de sept membres, dont Jessica Holmes, imitatrice notamment de Céline Dion.

«J’adore imiter Céline Dion, j’adore Céline Dion, je voudrais être Céline Dion», affirme Jessica Holmes en entrevue à L’Express. Cela faisait toutefois quelques années qu’elle n’avait pas enfilé une robe de la diva.

Vedette de plusieurs films, productions télévisuelles et festivals d’humour, la Torontoise bilingue originaire d’Ottawa est associée à Air Farce depuis 15 ans et mène une carrière parallèle de conférencière motivatrice au service de la santé mentale. En 2019, elle se consacrera à la promotion de son récent livre Depression: the comedy.

Exceptionnellement cette année, les membres d’Air Farce et leurs invités ont participé à l’écriture des sketches. C’est le cas de Jessica Holmes qui a presque entièrement écrit sa parodie de Céline Dion.

Autre exemple: Tommy Chong, du duo de «poteux» Cheech & Chong des années 80, leur a dit «merci pour le script, mais j’ai de bien meilleurs gags sur le cannabis», raconte Jessica Holmes.

Si on se fie aux dernières années, environ 2 millions de téléspectateurs regarderont le Air Farce New Year’s Eve 2018 de CBC, contre 3 millions pour le Bye Bye 2018 de Radio-Canada.

Les sept membres d’Air Farce sur le plateau de la revue de fin d’année 2018 à CBC: Luba Goy, Jessica Holmes, Don Ferguson, Graig Lauzon, Darryl Hinds, Isabel Kanaan, Chris Wilson. Chris Wilson dans le rôle de Mark Zukerberg, le patron de Facebook. La famille royale britannique vue par les comédiens de Air Farce, dont Jessica Holmes en princesse Kate. Le héros Black Panther combat le racisme dans la revue de fin d’année d’Air Farce à CBC. Les vétérans Luba Goy et Don Ferguson (dans le rôle de Pierre Elliott Trudeau).

