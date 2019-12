38 écoles françaises fermées mercredi en cas de grève

Le syndicat des enseignants des écoles secondaires anglophones de l’Ontario prévoit déclencher une 2e journée de grève en autant de semaines, ce mercredi 11 décembre, en l’absence d’entente avec le gouvernement d’ici là.

Le débrayage toucherait des écoles élémentaires autant que secondaires de nos écoles françaises parce que du personnel de soutien et des techniciens essentiels y sont représentés par ce syndicat. Chez les anglophones, les grévistes sont majoritairement des enseignants.

Demandes de 1,5 milliard $

«Ce ne sont pas les enseignants de notre conseil scolaire qui font la grève», écrit un parent d’élève de Toronto à L’Express. «Je trouve absolument inacceptable de punir nos élèves et de les priver d’enseignement quand ce ne sont pas leurs enseignants qui font la grève.»

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, explique que «les leaders syndicaux ont fait clairement comprendre qu’ils entendent faire de nouveau grève à moins que nous acceptions l’augmentation de la rémunération qu’ils demandent, notamment des salaires et des avantages sociaux, qui se chiffre à 1,5 milliard $.»

«Nous respectons les enseignantes et les enseignants et nous reconnaissons leur dévouement envers les élèves», dit-il. «Cependant, les membres du personnel enseignant de la FEESO gagnent en moyenne 92 000 $ par an et représentent le deuxième groupe le mieux payé au pays.»