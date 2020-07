2,4 milliards $ de prêts étudiants en défaut de paiement

36 milliards $



Un sondage commandé par l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et la FCÉÉ dévoile que 30% des répondants, anciens et nouveaux étudiants au postsecondaire, affirment considérer de ne pas retourner aux études en septembre, en partie à cause du coût des études, mais aussi parce que plusieurs cours seront offerts en ligne à cause de la C0ViD-19.

«Le risque est que s’il y a beaucoup d’étudiants qui prennent une année sabbatique, dans deux ou trois ans, on va le sentir sur le marché du travail. Et malheureusement — et nous avons les données à ce sujet — quand les gens prennent des années sabbatiques, le risque qu’ils décrochent est quand même assez élevé», soutient François Hastir du RÉFO.

Geneviève Charest souligne que les étudiants canadiens sont endettés à la hauteur de 36 milliards $, tous paliers gouvernementaux confondus. Elle ajoute que la moyenne d’endettement étudiant après un baccalauréat de quatre ans serait de 28 000 $.

10 ans pour rembourser

«En moyenne, ça prend 10 ans pour rembourser son prêt étudiant. Les paiements peuvent être de centaines de dollars par mois, ça peut être 300 $, 400 $, donc c’est sûr que c’est très difficile pour les étudiants de rembourser.»

Pour Alex Usher, on ne peut véritablement parler d’une crise de la dette étudiante: «l’endettement étudiant au niveau national, en termes réels, n’a pas changé depuis 20 ans… il se situe aujourd’hui entre 25 000 et 30 000 $», même s’il y a des variations régionales.