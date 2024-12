2024 : une année de résilience pour l’ACFO-Toronto

Développer la visibilité sur les réseaux

«Parmi nos axes stratégiques pour l’année 2025, figure le développement de notre visibilité sur les réseaux sociaux. L’objectif est de toucher un plus grand nombre de francophones dans la région et de mieux faire connaître nos activités», explique Olivier Debregeas, membre du conseil d’administration et responsable de la gestion des réseaux sociaux de l’ACFO Toronto.

Selon les statistiques des réseaux sociaux de l’organisme cette année, une augmentation de 12% du nombre de visiteurs a été enregistrée. Ces visiteurs proviennent non seulement de Toronto et de l’Ontario, mais aussi d’autres villes, provinces et même pays, tels que le Niger, l’Algérie, le Maroc, la France et le Cameroun.

«Ce qui est essentiel pour nous sur les réseaux sociaux, c’est de constater que la communauté francophone nous contacte parfois pour signaler des préoccupations, comme le manque de services en français ou le non-respect de la langue dans certains organismes», explique Serge Paul.

Partenariats culturels

«Malgré les défis rencontrés cette année, nous avons également vécu des moments très positifs, comme le partenariat avec Modo Live, qui organise des concerts dans la ville de Toronto», explique Olivier De Bregeas.

Ce partenariat a permis de promouvoir des artistes francophones, qu’ils soient établis ou émergents, tout en renforçant l’engagement de la communauté. De plus, plusieurs concours ont été organisés, offrant aux membres de la communauté la chance de remporter des billets pour assister à ces concerts.