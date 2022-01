2022, une année pivot dans plusieurs pays francophones

Comme quasiment à chaque élection présidentielle depuis 2002, chacun retiendra son souffle le soir des élections printanières.

Du côté des nationalistes, si Éric Zemmour n’a vraisemblablement plus de chance de se retrouver au second tour, Marine Le Pen conserve les siennes. Les deux candidats auront gagné à imposer leurs thèmes privilégiés: le «grand remplacement» des Français traditionnels par les immigrants arabes et africains, et la sécurité.

La candidate de la droite conservatrice classique, Valérie Pécresse, se positionne plutôt bien dans les sondages, à la surprise générale, grâce à une droitisation de son discours.

Quant à la gauche socialo-écologiste ou écolo-socialiste, elle continue de s’enfoncer dans ses divisions idéologiques de pacotille. Elle s’avère incapable de proposer un programme répondant aux préoccupations des Français, de plus en plus vulnérables et menacés par la précarité.

Tout cela laisse un grand boulevard plein centre pour le président sortant, Emmanuel Macron. Si la tendance se maintient, on peut déjà annoncer que le grand vainqueur de cette élection sera l’abstention.