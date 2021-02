18 000 écrivains canadiens se partagent 15 millions $

En raison du plus grand nombre de livres trouvés, la grille de paiement a été légèrement réduite. Un livre inscrit entre 2016 et 2020 ans rapporte maintenant 63,47 $ chaque fois qu’il est trouvé (au lieu de 66,84 $) et un titre inscrit entre 1996 et 2005 rapporte 38,08 $ chaque fois qu’il est trouvé (au lieu de 40,10 $).

Le paiement minimum se chiffre toujours à 50 $ et le paiement maximum à 4 500 $. Tout versement de plus de 500 $ est accompagné d’un relevé d’impôt T4A. Coïncidence ou non, les chèques sont toujours envoyés à la mi-février, peu après la Saint-Valentin!

Quand les chiffres parlent

Voici quelques chiffres de 2021 par rapport à 2020 (entre parenthèses):

Nombre d’auteurs inscrits: 20 021 (19 942) Nombre d’auteurs recevant un paiement: 17 925 (17 976)

Nombre de livres admissibles: 87 310 (85 421)

Nombre de livres trouvés: 80 608 (78 232)

Paiement moyen par auteur: 826 $ (822 $)

La Commission du DPP

Créée sous l’égide du Conseil des Arts du Canada, la Commission du Droit de prêt public établit les politiques et les critères du programme. Elle regroupe huit auteurs, écrivains-traducteurs, bibliothécaires ou éditeurs, francophones et anglophones. Chaque membre est nommé pour un mandat de quatre ans.

L’écrivaine Mélikah Abdelmoumen, de Montréal, préside actuellement la Commission. Le poète Charles Leblanc, de Saint-Boniface, représente les écrivains francophones hors Québec.