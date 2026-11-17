«123456» est encore le mot de passe le plus courant au Canada comme dans le monde entier, suivi par «admin», selon le 8e classement annuel des spécialistes en cybersécurité chez NordPass.

Dans la majorité des 44 pays analysés, les mots de passe les plus courants étaient constitués des mêmes combinaisons simples «admin», «password», «qwerty», ainsi que des variantes de «12345» et d’autres séquences numériques similaires.

«Il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser le public à la sécurité des mots de passe», lit-on dans la page web consacrée au classement.

La culture populaire

En plus de présenter les 200 mots de passe les plus utilisés, l’étude 2026 examine la situation sous l’angle de la culture populaire.

Cela donne notamment des mots de passe comme «Metallica», «Slayer007», «Corleone13», «Squidgamethebest» et «SkibidiToilet» (une série web animée sur des toilettes extraterrestres à tête humaine qui chantent…).