Zachary Richard vient en aide à une clinique pour les musiciens

Afin de venir en aide à une clinique de santé pour les musiciens de La Nouvelle-Orléans, Zachary Richard lance Dreaming Again qui arrive dans le paysage musical comme un grand souffle d’espoir en nous rappelant qu’il est possible de rêver encore.

Les temps sont plutôt sombres. Il y a bien sûr la pandémie, mais aussi la mort violente de George Floyd qui secoue l’Amérique. Le chanteur louisianais est particulièrement sensible aux questions raciales.

Une ville noire

«C’est un contexte qui est tout particulier surtout avec ce qui se passe à la suite du meurtre de George Floyd. La Nouvelle-Orléans est pour ainsi dire une ville afro-américaine», a déclaré Zachary Richard en entrevue téléphonique depuis sa résidence dans la région de Lafayette.

«Il y a effectivement des protestations qui se passent tous les jours. On occupe même l’autoroute. Ça se passe plutôt bien comparé à d’autres endroits parce que le corps de police, l’administration de la ville, la mairesse sont Noirs. Il y a une grande sensibilité à ce qui se passe, ce qui fait que La Nouvelle-Orléans n’a pas été la proie de la casse ou de ces choses-là comme il se passe ailleurs.»

Clinique

Si l’Amérique a un lourd héritage en matière de racisme, le chanteur entrevoit tout de même quelques lueurs d’espoir, notamment en Louisiane où les rapports entre les Noirs et les Blancs sont particulièrement intimes. La New Orleans Musicians’ Clinic and Assistance Foundation est un parfait exemple, estime-t-il.