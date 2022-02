De Yellowstone au Yukon, des passages fauniques indispensables

En 1993, un espace nord-américain de protection de la faune a été créé sur plus de 3 400 kilomètres grâce au travail de plusieurs écologistes et scientifiques. Le programme de passages fauniques Y2Y (De Yellowstone au Yukon) est le fruit d’une collaboration internationale entre deux provinces et deux territoires canadiens, ainsi que cinq états américains.

Minimiser les obstacles pour les animaux

Partout dans le monde, des espèces animales parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres à la recherche de nourriture, d’un nouveau territoire ou d’un endroit pour se reproduire et bénéficier d’une diversité génétique.

Dans leur quête, ces animaux doivent contourner de nombreux obstacles tels que des routes, des villes et d’autres risques urbains.

Pour que leurs déplacements se fassent sans heurts, des couloirs de protection peuvent être mis en place et prendre différentes formes. Des espaces naturels protégés, comme les parcs et les réserves. Des bordures de terrain le long de champs. Des viaducs autoroutiers ou des passages souterrains d’autoroute.

Les rivières, marais et lacs peuvent également servir de passages pour les poissons et les oiseaux.