92% d’inconnus parmi les 54 000 espèces de virus dans nos crottes

La théorie circulait il y a une centaine d’années, et elle a été mise de côté devant le succès des antibiotiques au milieu du 20e siècle.

Or, avec l’évolution vers des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques, est réapparu récemment l’intérêt de mener davantage de recherches sur les bactériophages.

Autrement dit, peut-être nos intestins abritent-ils les secrets de futures armes contre de futures maladies…