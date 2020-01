Victoire facile des Raptors, Lowry dans l’histoire

Fred VanVleet (meneur des Raptors): (sur le record de Lowry) « C’est spécial. C’est vraiment spécial. Je pense que nous devrions tous avoir cet état d’esprit de faire des compliments pendant que nous le pouvons et c’est exceptionnel. C’est un accomplissemnt fantastique pour lui par rapport à la trajectoire de sa carrière et l’histoire des Raptors qui n’ont pas eu un joueur qui est resté aussi longtemps ici. Pour lui d’être toujours ici, toujours aussi bon, de jouer à un si haut niveau, c’est très spécial. Donc nous le taquinons à ce sujet, ça lui a pris trop de temps pour y arriver. »

Kyle Lowry (meneur des Raptors): « Dépasser quelqu’un comme Jose ça signifie énormément pour moi. Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire (des Raptors), un des meilleurs passeurs que cette organisation n’a jamais eu, et une personne exceptionnelle en plus. Ça signifie beaucoup pour moi de le dépasser. Mais pour moi d’être ici et de faire ce que j’ai fait aussi longtemps pour cette franchise, ça signifie encore plus (« the world » en VO). »

Vince Carter (ailier des Atlanta Hawks): « J’ai essayé de garder mes émotions pour la prochaine fois car je sais que ce sera la dernière. Mais en même temps, ça m’a aidé que je rate les premières secondes (de la vidéo hommage), pour être honnête. Car, comme je l’ai dit, chaque fois que vous les voyez (les images), ça vous fait revenir plein de souvenirs. C’est certain, toutes ces arénas où j’ai vu des anciennes images des Raptors étaient cools, mais quand vous revoyez ces images et que vous êtes en même temps dans cette salle et vous vous rappelez ces moments, ces situations, ces endroits du terrain, comment les actions se sont enchaînées, vous savez… Je me rappelle de ces choses et c’est toujours encore plus spécial quand vous êtes vraiment ici. »