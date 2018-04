Viamonde fête son 20e anniversaire

Chloé Berry

5 avril 2018 à 12h21 5 avril 2018 à 12h21

Pour marquer ses 20 ans, le Conseil scolaire Viamonde a lancé cette semaine deux mois de festivités pour les quelque 12 000 élèves de ses 51 écoles de Toronto et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.

En direct de l’école Gabrielle-Roy, au centre-ville, le 4 avril, l’événement était partagé en direct sur Facebook Live.

Au programme: un jeu-questionnaire, une course réunissant plusieurs écoles et une grande fête de clôture à l’école Gaétan-Gervais, à Oakville. Des activités rassembleuses qui se veulent autant d’occasions d’exprimer la fierté d’appartenir à une école francophone.

La famille Viamonde

Les intervenants, à commencer par le président Jean-François L’Heureux et le directeur de l’Éducation Martin Bertrand, contemplent le chemin parcouru. En effet, en 20 ans, le nombre d’élèves francophones a doublé.

En janvier 1998, date d’entrée en fonction des élus des 12 nouveaux conseils scolaires régionaux (8 catholiques, 4 laïcs) issus de la réforme provinciale, Viamonde ne comptait que 6 000 élèves.

Les élèves aussi se réjouissent de faire partie de l’histoire de Viamonde. Anaïs, une élève de 11e année, dit sa «fierté de pouvoir s’exprimer en français».

Dès la semaine prochaine, chaque élève va recevoir un maillon qui le représente. Tous les élèves vont s’enchaîner à leur voisin. Ensuite, les maillons seront assemblés par classe, par école, etc., avant d’être unis en une seule et même chaîne le 25 mai.

Pour marquer le coup, MM. L’Heureux et Bertrand ont uni les deux premiers maillons de la chaîne.

Cela fait un an qu’un comité composé de membres du personnel de diverses régions planche sur l’événement. L’objectif: faire son devoir de mémoire et former une grande famille.

Au programme

Dès lundi, le jeu-questionnaire «Connais-tu ton Viamonde?» sera lancé dans les écoles et en ligne. «Une belle façon de mieux connaître notre histoire tout en s’amusant», souligne Martin Bertrand.

Du 9 avril au 4 mai, élèves, parents d’élèves et membres du personnel sont invités à réviser leur histoire franco-ontarienne pour avoir une chance de gagner un prix aux couleurs de Viamonde.

La «Viacourse» du 11 mai est une des autres activités phares organisées. Ce sera l’occasion pour les 12 000 élèves et 2 700 membres du personnel, répartis dans cinq lieux différents du grand territoire du Conseil scolaire, de courir côte-à-côte pour un ou trois kilomètres.

Rien ne sert de courir vite, la fête arrive à point. Il y aura tout le temps de festoyer sur la ligne d’arrivée après la course!

L’inauguration de l’école de Gaétan-Gervais, le 25 mai, clôturera les festivités. Un grand spectacle musical avec un artiste de renom – surprise – attend les élèves.

En reconstruction depuis septembre dernier, c’est un symbole fort que Viamonde a voulu envoyer en choisissant cette école. En effet, Gaétan Gervais est le créateur du drapeau franco-ontarien.

C’est à l’école Gabrielle-Roy que le Conseil scolaire Viamonde a lancé les festivités pour son 20e anniversaire. Jean-François L’Heureux, président du Conseil scolaire Viamonde, rappelle que «les francophones ont dû défendre à multiples reprise leur droit de fréquenter des écoles francophones». Akram, élève de 11e année, et Marianne, élève de 6e année, étaient les maîtres de cérémonie. Le directeur de l’Éducation de Viamonde, Martin Bertrand, avec les élèves Marianne, Anaïs, Akram et la directrice de l’école Gabrielle-Roy, Karima Foul, le 4 avril. La ligne de temps qui symbolise l’importance que Viamonde accorde à son histoire.