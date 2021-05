Vaccination chez les 12 à 15 ans en Ontario: pas tout de suite

Même si Santé Canada a approuvé l’administration du vaccin anti-covid de Pfizer aux adolescents, l’Ontario n’ouvrira pas les rendez-vous pour eux pour l’instant.

Les autorités sanitaires de l’Ontario se sont dites satisfaites de la décision de Santé Canada d’approuver le vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants de 12 ans et plus, mais l’Ontario n’a pas encore précisé la date à laquelle ils pourront prendre leur rendez-vous.

L’Ontario devrait recevoir 8,2 millions de doses de vaccins d’ici la fin du mois de juin, en majorité de la compagnie Pfizer, selon une mise à jour de la province à propos de son plan de vaccination ce 5 mai.

Or, le ministère de la Santé n’a rien mentionné à propos du raccourcissement du délai entre la première et la deuxième dose chez les populations les plus vulnérables.

Unités mobiles de vaccination

Cela dit, le gouvernement provincial a annoncé le lancement dès ce vendredi 7 mai d’unités mobiles de vaccination pour les petites et moyennes entreprises dans les points chauds des régions de Toronto, de York et de Peel.