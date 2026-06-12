L’Université de Sudbury à «haut risque» de perdre des étudiants

Les quelque 580 étudiants de l’Université de Sudbury profitent actuellement de la gratuité des droits de scolarité pour l’année universitaire en cours, mais un doute financier plane sur le reste de leur parcours académique au sein de cette institution postsecondaire francophone.

Le gouvernement de Doug Ford avait annoncé à l’été 2025 qu’il allait permettre à l’Université de Sudbury d’offrir une programmation en français dans le Nord-Est de l’Ontario, en investissant dans son partenariat avec l’Université d’Ottawa.

La province a renouvelé cette garantie financière, en mars dernier, en confirmant dans le budget annuel qu’il bonifiera son investissement.

L’Université de Sudbury propose actuellement 23 programmes en français dans les domaines des arts, des sciences sociales, de la gestion et des sciences de la santé.

Pas inscrite au RAFÉO

Mais les millions offerts par la province pour la relance des activités de l’Université de Sudbury ne lui ont pas conféré le statut d’institution postsecondaire publique autonome, puisque l’argent qui lui est dédié est d’abord versé à l’Université d’Ottawa.