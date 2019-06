Université de l’Ontario français: «On voudrait une entente signée rapidement»

La jeune Université de l’Ontario français (UOF) reçoit enfin de bonnes nouvelles de l’administration Ford. La présidente Dyane Adam se réjouit d’une ouverture provinciale à l’offre financière faite au début 2019 par le gouvernement Trudeau. «Les astres sont très bien alignés maintenant.»

Ce développement résulte «d’une conversation continue» depuis janvier entre des représentants de la province et les administrateurs de l’UOF, selon la porte-parole.

Montage financier

«Nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement pour trouver des solutions quant au montage financier pour faire démarrer l’UOF dans le contexte de l’assainissement des finances publiques de l’Ontario», ajoute Dyane Adam. Le budget de l’établissement avait été coupé en novembre dernier dans le cadre de mesures d’austérité.

Dyane Adam prépare la prochaine étape. «J’ai parlé à la ministre Mulroney [le 25 juin] et c’est clair que les deux gouvernements vont s’asseoir ensemble. Il reste à établir un chiffre. On voudrait la signature d’une entente de principe le plus rapidement possible. Comme vous le savez, on prépare des élections fédérales.»

Dans une lettre du 25 juin à Mélanie Joly, ministre fédérale des Langues officielles, Caroline Mulroney déclare pour la première fois sa volonté de relancer l’UOF. La ministre des Affaires francophones de l’Ontario reconnaît la responsabilité fédérale dans la création d’établissements éducatifs pour les communautés de langue officielle.