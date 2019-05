UNIO initie les jeunes à la comédie musicale

Après sa formation en comédie musicale au Collège Sheridan d’Oakville, elle livre des performances pendant près de dix ans dans des spectacles anglophones à Toronto.

Mais lorsqu’elle monte sur scène dans des cabarets français quelques années plus tard, elle découvre l’importante communauté francophone de la ville Reine, et décide alors de monter son propre cabaret dans la langue de Molière.

Son envie de transmettre sa passion l’incitera à créer UNIO en 2009. Si les comédies musicales sont réalisées en français, elles se rapprochent davantage des spectacles américains de Broadway.

«Les productions francophones, comme Notre-Dame de Paris, s’apparentent plus à des concerts. Or nous voulons mettre en avant l’aspect théâtral et scénique dans notre studio.»

C’est pourquoi les jeunes peuvent découvrir toutes les facettes des comédies musicales chez UNIO, et notamment les coulisses, comme la régie ou la conception des costumes. «Ce sont les élèves qui se chargent de changer les décors entre les scènes, comme dans une vraie comédie musicale», donne en exemple Geneviève Cholette, aussi enseignante de théâtre à la TFS.