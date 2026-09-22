Une vingtaine de concerts gratuits sous l’autoroute Gardiner

Après le spectacle de Pierre Lapointe, samedi soir dernier, au Studio Glenn Gould, le festival musical torontois Francophonie en fête se redéploie cette fin de semaine dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner, avec une vingtaine de concerts gratuits d’artistes locaux.

Vendredi 25 (de 16h à 22h), samedi 26 (de midi à 22h) et dimanche 27 septembre (de midi à 18h), la grande scène et le bar seront entourés d’une vingtaine de tentes accueillant des exposants communautaires et des vendeurs de nourriture et d’artisanat.

Comme les années passées, l’espace jeunesse sera situé au deuxième niveau, dans le petit amphithéâtre à gradins.

Au programme: