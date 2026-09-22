Une vingtaine de concerts gratuits sous l’autoroute Gardiner

Vendredi, samedi et dimanche

concerts, Francophonie en fête, Bentway
Le groupe torontois Noémie & The Friendless Crew est l'un des vingt spectacles au programme du festival gratuit Francophonie en fête sous l'autoroute Gardiner ce weekend. Photos: archives l-express.ca ou courtoisie
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Publié 22/09/2026 par l-express.ca

Après le spectacle de Pierre Lapointe, samedi soir dernier, au Studio Glenn Gould, le festival musical torontois Francophonie en fête se redéploie cette fin de semaine dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner, avec une vingtaine de concerts gratuits d’artistes locaux.

Vendredi 25 (de 16h à 22h), samedi 26 (de midi à 22h) et dimanche 27 septembre (de midi à 18h), la grande scène et le bar seront entourés d’une vingtaine de tentes accueillant des exposants communautaires et des vendeurs de nourriture et d’artisanat.

Comme les années passées, l’espace jeunesse sera situé au deuxième niveau, dans le petit amphithéâtre à gradins.

Francophonie en Fête, Bentway
Les tables à pique-nique et les kiosques l’an dernier.

 

Au programme:

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Vendredi soir: Tali de York, Élisabeth Dorion, un collectif de DJ évoluant autour de La French (Le Curateur, Mendosa, Svenstyle, Clembox).

concerts, La French
La French: Dj Seven Style, DJ Curator et DJ Mendosa.

Samedi: Amadou Kienou, Suzanne le Clerk, Joanne Morra, Dieufaite Charles, Dual-it, Fred Boutin, Fojeba, Carine au Micro, Yann Perreau, Fethi Nadjem.

concerts, Francophonie en fête, Bentway
Joanne Morra.
Francophonie en fête, Bentway
Dieufaite Charles.
concerts, Francophonie en fête, Bentway
Yann Perreau.
Francophonie en fête, Bentway
Fethy Nadjem.

Dimanche: Monsieur Philippe, des chorales scolaires, Anne-Sophie Roy, Noémie & Le Friendless Crew, encore Yann Perreau, Cactus Club, Science Fiction Cumbia, Swamperella.

concerts, Francophonie en fête, Bentway
Cactus Club.
Francophonie en fête, Bentway
Éric St-Laurent mène Science Fiction Cumbia.
concerts, Francophonie en fête, Bentway
Swamperella: musique cajun.

Cette 21e édition de Francophonie en fête coïncidant avec le Jour officiel des Franco-Ontariens, on en profitera pour lever le drapeau vert et blanc dans le Bentway.

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