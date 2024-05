Une société mal préparée à faire face à l’Alzheimer

Mensonge thérapeutique

Avec les personnes qui souffrent d’Alzheimer, il faut parfois leur mentir pour éviter de l’anxiété, pour adoucir leur réalité. Cela s’appelle un mensonge thérapeutique. En réalité, Marika a «l’impression d’avoir été un peu plus près de la vérité que du mensonge».

On peut se demander si le cerveau de Roger a remplacé Marika par Margot dans le but de pouvoir vivre la relation qu’il a toujours voulu avoir avec sa fille. Par cet étrange stratagème, Roger et Margot ne sont-ils pas en train de recréer «une relation père-fille idyllique»?

Le fait de devenir Margot est une responsabilité que Marka prend très au sérieux. Avec ce rôle, elle devient la dernière dépositaire de la mémoire de l’enfance de son père.

Parcours de tendresse

Marika Lhoumeau livre une intéressante remarque. Elle note que les bébés et les gens aînés sont tous deux fragiles et dépendants. Or, nous traitons les premiers comme la prunelle de nos yeux, alors que nous abandonnons les seconds comme s’ils avaient déjà disparu.

Devenir Margot est un roman qui illustre avec brio comment notre société est mal préparée à faire face à la montée en flèche de l’Alzheimer. Nous y voyons seulement un chemin parsemé de stress, de désarroi et de douleur, alors qu’il s’agit aussi d’un parcours glané de beauté, de tendresse et d’amour.